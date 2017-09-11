فتح تحقيق من قبل رجال مباحث الجهراء للوقوف على ملابسات إقدام خادمة على الانتحار داخل مكتب للخدم.

وتلقت السلطات الأمنية في مخفر شرطة الجهراء بلاغا من غرفة العمليات يفيد بوجود حالة انتحار مقابل احد المجمعات التجارية، وعلى ذلك توجهت احدى الدوريات الأمنية على الفور الى مكان البلاغ وهو مكتب للخدم وتم مشاهدة سيارة الإسعاف ونقل امرأة مجهولة الهوية الى مستشفى الجهراء على الفور، وعند التأكد والتدقيق من قبل رجال الأمن اتضح ان آسيوية أقدمت على الانتحار بعد ان قامت بجرح نفسها بشكل قطعي بالرسغ الأيسر مما تسبب في نزيف حاد وقام الأطباء بخياطة الجرح بغرز جراحية وإنقاذها، وتقوم الجهات الأمنية بالتحقيق لمعرفة ملابسات الانتحار.