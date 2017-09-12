عبدالكريم أحمد

تقدم المحامي منيف الظفيري بشكوى لسفير المملكة العربية السعودية في الكويت انتهى فيها بطلب تحريك دعوى أمام هيئة التحقيق والادعاء العام ضد الكاتب الصحافي في احدى الصحف السعودية.

وأوضح الظفيري بشكواه أن المشكو بحقه نشر تغريدات تمس الكويت بالمخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن هذه التغريدات مست مسند الإمارة بما يضر بمصالح الأفراد المقيمين بالكويت.

وأضاف أن لتغريدات المشكو بحقه أبعادا إقليمية ومن شأنها أن تنحدر بمستوى الخطاب وتفضي للفتنة بين مواطني دولتين شقيقتين من خلال برامج التواصل الاجتماعي.