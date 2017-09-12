احتجز وافد أميركي في مخفر الفنطاس على خلفية قضية اهانة موظف عام واعتداء بالضرب وسط ترجيحات بتسجيل قضية ثالثة بحقه بعنوان «قيادة مركبة بحالة غير طبيعية»، وذلك عقب الانتهاء من تقرير الأدلة الجنائية التي احيل إليها.



جاء احتجاز الاميركي وتوجيه الاتهام اليه عقب توقيفه بحالة غير طبيعية، وعند قيام رجل الامن بوضع الكلبشة في يده ثار وتلفظ بعبارات مسيئة للغاية ثم ضرب رجلي الامن واعتدى عليهما.

وكان وكيلا عريف احدهما من مخفر الفنطاس والآخر من نجدة الاحمدي قد ابلغا عن تعرضهما للإهانة والاعتداء من قبل وافد اميركي ضبط في وقت سابق على خلفية الاشتباه في كونه بحالة غير طبيعية، وعند اقتياده الى غرفة التحفظ بالمخفر ولدى تبديل كلبشة النجدة قام الوافد بالتهجم والاعتداء عليهما وسبهما والتلفظ بعبارات مسيئة واستشهد وكيلا العريف بملازم اول من نجدة الاحمدي، وبعدها تمت السيطرة على المتهم وسجلت قضية وأحيلت للنيابة.