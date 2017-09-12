شرع رجال إدارة بحث وتحري الفروانية في البحث عن مجهول سلب وافدا بصفته مباحث، إذ تمكن من سرقته بخدعة «شكلك مدمن ووياك مخدرات»، هذا وحدد المجني عليه اوصاف الجاني ولكن لم يتمكن من التقاط رقم لوحة مركبته، أما المبلغ الذي تمكن الجاني من سرقته فهو مبلغ زهيد لا يتجاوز الـ 5 دنانير ومع ذلك قد يكلفه السجن مدة قد تصل الى 10 سنوات لارتكابه جناية السلب بالقوة.

وتتلخص تفاصيل القضية كما ذكرها مصدر امني في ان وافدا هنديا من مواليد 1957 ويعمل في جمعية خيطان تقدم الى مخفر خيطان، وقال ان شخصا مجهول الهوية ويقود مركبة رباعية الدفع ويحمل على صدره هوية عليها شعار الداخلية، استوقفه وطلب منه اثباته الشخصي ثم أمره بالصعود الى المركبة وتفتيشه وأخرج ما في جيبه بادعاء امكانية حيازة مخدرات وبعد ان تجول به في منطقة خيطان، طلب منه النزول من المركبة وفر بالمسروقات الى جهة غير معلومة، وحدد الهندي المسروقات في هاتف نقال قدم رقمه المتسلسل وخاتم فضي، و4 دنانير ونصف بالإضافة الى البطاقة المدنية وبطاقة بنكية.

وأمر وكيل النيابة بتسجيلها قضية بمسمى «سرقة عن طريق استعمال الاكراه».