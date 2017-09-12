هاني الظفيري

كاد سيناريو فيلم «الحدود» للفنان دريد لحام يتكرر مع مواطنة لولا تدخلات مكنت المواطنة من الدخول الى البلاد رغم خروجها من البلاد بشكل شرعي.



الموقف الذي حدث للسيدة في منفذ النويصيب اوقعها في حرج بالغ امام افراد اسرتها، حيث بدأ الهمز والغمز عن اسباب عدم سماح رجال الامن لها بالدخول.

وحول تفاصيل الواقعة كما سردها مصدر امني فإن رجال منفذ النويصيب فوجئوا بوصول مواطنة عبر البر وتبين ان عليها امر منع دخول، وازاء هذا الموقف فتح تحقيق في الواقعة، حيث اكدت المواطنة انها ليست متهمة بأي قضية، وتم عمل المزيد من التحريات وبدأت تتكشف الامور، حيث تبين ان طليقها ديبلوماسي، وبحكم صفته سلمت له السلطات جوازات سفر ديبلوماسية له ولأسرته بمن فيهم زوجته وقتها، الا ان طليق السيدة رفض تسليم الجوازات الديبلوماسية رغم إنهاء صفته الوظيفية.

كذلك تبين ان المواطنة غادرت بالبطاقة المدنية وليس بجواز السفر ما اسفر عنه اللبس الذي وقع.