أغلب الخمور ضبطت داخل ساحات ترابية في خيطان والجليب

هاني الظفيري

أحال مدير عام مديرية أمن الفروانية اللواء صالح مطر 5 وافدين آسيويين إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطهم وبحوزتهم قناني خمر محلية معدة للترويج والبيع.



وكانت معلومات قد وردت عن وجود شخص آسيوي يقوم ببيع المشروبات المسكرة في احدى ساحات خيطان الترابية، وتم توجيه دورية من المخفر، حيث تم ضبطه وتبين انه هندي الجنسية وكان بحوزته ٢٠ قنينة مشروب محلي.

أما مروج الخمر الثاني وهو من مواليد 1985 فقد ضبط في منطقة جليب الشيوخ مقابل ساحة، حيث شوهد بجوار مركبة يابانية برتقالية اللون وهو يقوم بأخذ أكياس منها وعند مشاهدته للدورية لاذ بالفرار وقام بإلقاء الأكياس وتمت ملاحقته ومطاردته وضبطه وعند الرجوع إلى الأكياس تبين أن بها مشروبات يشتبه بها وتم إحصاء عددها وتبين انها ١٢٠ قنينة.

كما ألقي القبض على هندي في الجليب بساحة ترابية وكان بحوزته ٦٦ زجاجة خمر صناعة محلية، وتم الاستدلال على مركبة مهملة يخبئ فيها الخمور التي يروجها.

كذلك ضبط شخصان من الجنسية الهندية يقومان ببيع المشروبات المسكرة في منطقة خيطان وتم توجيه دورية من المخفر وأرسل شخص ليشتري منهما مشروبا وضبطا وبحوزتهما ٢٦ قنينة.