سعود الدعيج

توجه وكيل نيابة حولي بتهمة سرقة وحريق عمد لمواطن بعد ضبطه متلبسا بالجرم المشهود في منطقة النقرة، فيما أكد مصدر أمني ان المجني عليه تمكن بمساعدة المارة من الامساك بالمتهم والذي كان بحوزته المسروقات وهي 5 هواتف نقالة حقيقية و4 نماذج لهواتف نقالة.

وفي التفاصيل فقد أبلغ مواطن من مواليد 1962 عمليات الداخلية بأنه استطاع وبمساعدة المارة إمساك لص كسر زجاج سيارته محاولا سرقتها، وعلى الفور توجه الى موقع البلاغ رجال من مخفر النقرة، حيث تم ضبط الجاني والعثور بحوزته على المسروقات، ولدى سؤال المجني عليه قال انه كان لدى أحد المحلات ومعه بعض هواتف للبيع ولدى خروجه شاهد الجاني بجانب المركبة وكسر زجاجها وسرقها، حيث ضبطه وعثر بحوزته على كيس كانت بداخله المسروقات.