هانى الظفيري

أسفر الانتشار الأمني الذي قام به رجال أمن الفروانية عن ضبط 25 شخصا مطلوبين بتهمة التغيب من ضمنهم 10 رجال و15 امرأة وضبط مركبتين صادر بشأنهما أمر ضبط وشخص واحد بتهمة مدين.



وكان مدير أمن الفروانية اللواء صالح العنزي قد أصدر توجيهات باستمرار التواجد الأمني وتفقد المناطق الساخنة في محافظة الفروانية، حيث تم نشر 11 دورية مكونة من رئيس مخفر الفردوس و6 ضباط و14 عنصرا أمنيا من قيادة الفردوس ودوريات الإسناد في منطقة جليب الشيوخ ثم الانتقال إلى منطقة الفروانية بعدها العارضية الحرفية وتم عمل نقاط تفتيش مؤقتة وسريعة في عموم مناطق المحافظة.