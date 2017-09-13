تزامنا مع انطلاق حملة الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني التوعوية الخاصة مع بداية العام الدراسي الجديد 2017/2018 تحت شعار «عيالنا بعيونا».



وضمن الخطة التوعوية للعام الدراسي الجديد واصل فريق من الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالتعاون مع وزارة التربية تم توزيع بروشورات توعوية وهدايا على الطلبة والطالبات في العديد من المدارس بمختلف المحافظات بهدف ترسيخ قواعد وأسس ومفاهيم صالحة في نفوس الطلبة والطالبات منذ الصغر لإيجاد جيل واع.

وأوضحت أن الخطة يتم تنفيذها عبر وسائل الإعلام المختلفة بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الداخلية (تويتر وانستغرام) moi_kuw لمزيد من التوعية الأمنية والمرورية لدى طلبة المدارس.