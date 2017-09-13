ناشد أولياء الأمور التعاون

مشاري المطيري

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح بدء مديريات أمن المحافظات تنفيذ خطة العام الدراسي على أرض الواقع للتعامل الأمني والمروري في جميع المناطق والطرق والمحاور وأمام المدارس بجميع مراحلها بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن مديريات أمن المحافظات بالتعاون مع القطاعات المعنية بوزارة الداخلية اتخذت جميع استعداداتها الميدانية وانتشار دورياتها لتنفيذ الخطة الأمنية للتغلب على السلوكيات السلبية المصاحبة لبدء العام الدراسي.

وقال اللواء الطراح إن مديريات أمن المحافظات رفعت من درجة جاهزيتها ووضعت خطة متكاملة للتعامل مع جميع البلاغات بسرعة وكفاءة عالية. وأوضح أنه تم التنسيق مع قطاع المرور والعمليات حول توزيع دوريات الأمن العام في بعض المواقع مساندة لقطاع المرور لمعالجة أي مشكلات تتعلق بالوضع المروري.

ولفت اللواء الطراح إلى أن وزارة الداخلية وقبل بدء العام الدراسي الجديد ممثلة في مديريات الأمن العام قامت بالتواصل مع مديري المدارس بهدف التواصل والإبلاغ عن أي مشاكل أمنية تقع أو محتملة لسرعة التعامل معها من قبل أجهزة الأمن التابعة لكل محافظة.

وناشد اللواء إبراهيم الطراح جميع أولياء الأمور التعاون مع رجال الأمن والتزامهم بالقانون وعدم التردد في الاتصال على هاتف الطوارئ 112 لأي ظاهرة سلبية أو خروج على القانون.