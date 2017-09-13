هاني الظفيري

بناء على توجيهات وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري، وتأكيدا على تطبيق سياسة الثواب للمتميزين والمجتهدين في عملهم من منتسبي وزارة الداخلية، كرّم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح بحضور مدير عام مديرية أمن محافظة حولي اللواء عابدين العابدين والعقيد محمد الدوسري قائد منطقة جنوب السرة، وكيل عريف مشاري محمد المطيري من منتسبي مديرية امن محافظة حولي لجهوده في المحافظة على امن وسلامة الطلبة أثناء دخولهم وخروجهم من المدرسة وحسه الأمني في أداء واجبة ودوره الإنساني اتجاه أبنائه طلبة المدارس.

وقد شكره اللواء الطراح على ما قام به وعلى حسه الأمني العالي، مؤكدا­ أن رجال الأمن هم العين الساهرة التي تحمي أمن الوطن وأمان مواطنيه وتحقق الاستقرار في المجتمع.



هذا وألتقطت صورة إلى وكيل عريف المطيري اثناء جلوسه مع طفلين بانتظار ذويهما.



وحظيت الصورة بانتشار واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.