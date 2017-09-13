محمد الجلاهمة

أحيل مواطن الى النيابة للتحقيق معه في قضية اعتداء وإهانة موظف عام على أن يحال لاحقا الى التنفيذ المدني لكونه مطلوبا، وبحسب مصدر امني فإن وكيل عريف وشرطي من نجدة الأحمدي قدما بلاغا الى مخفر الفنطاس، ضد مواطن كان برفقة صديق له على متن مركبة قام بالاعتداء عليهما بالضرب، وقالا إنه عند استيقاف المركبة في منطقة الفنطاس لتحرير مخالفة فوجئا بمرافق قائد المركبة يعتدي عليهما بالسب والضرب ومحاولة كسر حاجز الدورية، وبالاستعلام عنه تبين انه مدين، وعند وضع الكلبشات في يديه حاول الفرار لكن تمت السيطرة عليه، ورغم ذلك قدم تقريرا طبيا من مستشفى العدان.