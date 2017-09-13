عبدالكريم أحمد



ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم أول درجة القاضي بحبس مطرب كويتي لمدة 3 أشهر وقضت مجددا ببراءته من إهانة وتهديد ضابط في وزارة الداخلية داخل أحد المجمعات التجارية الشهيرة.

وكان الضابط قد تقدم بالشكوى ضد المطرب، مبينا انه وخلال وجوده في المجمع التجاري حاول التدخل لفض مشاجرة إلا أن المشكو بحقه هدده وأهانه بالقول والإشارة، وبإحضار الأخير نفى الاتهام واتهم الضابط أيضا بسبه، وقد اشتمل الحكم على براءة الضابط أيضا.

وكانت وكيلة المطرب المحامية فاطمة صفر أكدت للمحكمة انتفاء أركان الاتهام ضد موكلها، مبينة ان أقوال الضابط الشاكي جاءت مرسلة واتهامه ملفق وعلى غير ذي سند من الواقع وأن أوراق التحقيق لا تنهض لتقيم الدليل اليقيني الجازم لعقابه.