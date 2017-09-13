عبدالكريم أحمد



أخلت نيابة الأحداث سبيل فتاة كويتية تبلغ 17 عاما، حيث برزت «فاشينيستا» في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بكفالة 500 دينار بعدما أنهت تحقيقاتها معها بتهمة تهريب مواد ممنوعة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت يوم الجمعة الماضي القبض على المتهمة في مطار الكويت واتهمتها بمحاولة تهريب ممنوعات حيث عثر داخل حقيبتها على عدد من زجاجات الخمر، وتمت إحالتها إلى النيابة التي قررت حجزها وأخلت سبيلها قبل قليل.

ونفى وكيل المتهمة المحامي حسين العصفور لـ«الأنباء» صحة ما تم تداوله بشأن الواقعة التي تكمن حقيقتها في قيام صديقة موكلته بوضع زجاجات خمر صغيرة تتبع الفندق الذي كانت به داخل حقيبتها دون علمها حتى فوجئت بها لحظة ضبطها.