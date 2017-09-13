عبدالكريم أحمد



أرجأت محكمة الجنايات محاكمة المواطنة الشابة المتهمة بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي في محافظة سيناء المصرية إلى يوم 17 من شهر أكتوبر المقبل لتقديم محاميها دفوعه القانونية.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمة تهما تتعلق بالانضمام إلى تنظيم محظور يرمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد، بالإضافة إلى تعريض البلاد لخطر قطع العلاقة السياسية مع دولة صديقة.

يذكر ان المتهمة أدلت باعترافات حول خلفيات مغادرتها البلاد، حيث ذكرت ان أعضاء في التنظيم غرروا بها وبعدما اكتشفت زيف شعاراتهم ورفضت القيام بمهام لم تلق قبولها أفلتت منهم، الأمر الذي جعلهم يقومون باحتجازها حتى قام والدها بدفع مبلغ 5000 دينار لإطلاق سراحها.