

أسفرت حملات مفاجئة نفذها قطاع المرور على جميع محافظات الكويت خلال الفترة من 3 ـ 9/9/2017 عن إحالة 5 وافدين للإبعاد لقيادتهم مركبة دون الحصول على رخصة سوق وتحرير 28685 مخالفة متنوعة ودخول 45 شخصا لنظارة المرور لارتكابهم مخالفات جسيمة، وحجز 474 مركبة ودراجتين.

يأتي ذلك ضمن جهود الادارة العامة للمرور للحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق وتطبيق قانون المرور.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ضرورة التزام مستخدمي الطريق بقانون المرور، مؤكدة استمرارية حملاتها التوعوية بالتعاون مع جميع وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل تحقيق الهدف المنشود.