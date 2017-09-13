أكد نائب المدير العام لشؤون قطاع الوقاية بالادارة العامة للاطفاء العميد خالد عبدالله فهد أن جميع المصاعد تخضع الى رقابة وتفتيش من قبل الإدارة العامة للإطفاء قبل ترخيص أي منشأة، كما أن الإدارة تلزم مالك المبنى أو العقار بتوقيع عقود صيانة مع احدى شركات المصاعد المعتمدة لدى الإدارة العامة للإطفاء لتأمين سلامة مستخدمي المصاعد وضمان عمل المصاعد بكفاءة.

ونفى في بيان اصدرته امس ادارة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة للإطفاء صحة ما يتداول بمواقع وسائل التواصل الاجتماعي عن منع نوع معين من المصاعد.

وأشار العميد خالد فهد الى أن هناك نوعين من أبواب المصاعد، النوع الأول الأبواب الأوتوماتيكية، والنوع الثاني الأبواب نصف الأوتوماتيكية (الأبواب اليدوية) وهي جميعها تخضع الى تفتيش دوري من قبل مفتشي الإطفاء.

وفيما يتعلق بجزئية أن الإدارة العامة للإطفاء قامت بإلغاء المصاعد ذات الأبواب (اليدوية) قال العميد خالد فهد ان هذا الكلام غير دقيق. وشدد على أن صلاحية المصعد مرتبطة بصلاحية جميع مكونات المصعد وهذا الشيء يتم تحديده بتقارير من قبل شركات فحص عالمية متخصصة بالمصاعد ومعتمدة لدى الإدارة العامة للإطفاء، وان المصاعد التي لا يوجد بها باب داخلي للكبينة تطلب الإدارة تركيب باب داخلي للكبينة، إضافة الى الباب الخارجي الموجود مسبقا، أو استبدال الباب اليدوي الخاص في المصعد بآخر أوتوماتيكي وذلك حرصا على سلامة مستخدمي المصعد.