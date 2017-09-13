سعود الدعيج

وجه محقق مخفر ميدان حولي 3 اتهامات الى مواطنين بعد بلاغ من فتاتين، وبحسب مصدر أمني، فإن مواطنتين استنجدتا بعمليات الداخلية بأن هناك شابين أجبرا مركبة كانتا على متنها على التوقف وهشما زجاج السيارة باستخدام سكين.

وعلى الفور تم توجيه دوريات من أمن حولي الى موقع البلاغ لتشاهد فتاتين محتجزتين بمركبة متوقفة وخلفها مركبة اخرى وبداخلها شابان في حالة غير طبيعية، وبالاستماع الى إفادة المبلغتين أفادتا بأن الشابين قاما بمضايقتهما وإجبارهما على التوقف، فقامتا بإغلاق الزجاج وأبواب المركبة، إلا أن أحد الشابين قام بكسر الزجاج بالسكين، وهو ما أدخل الفزغ في نفسيهما.