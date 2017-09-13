هاني الظفيري - مشاري المطيري

تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية «إدارة مكافحة جرائم المال»، وبمتابعة من مدير الإدارة اللواء محمد الشرهان، من إلقاء القبض على عصابة قامت بعمل شبكة لتشغيل وعرض قنوات فضائية مملوك بثها لإحدى الشركات المحلية، وذلك بطريقة غير مشروعة، مما يمثل جريمة سرقة «الملكية الفكرية».

ووردت معلومات عن هذا التشكيل الإجرامي، وعلى الفور تم جمع المعلومات والاستدلالات والقيام بالمزيد من التحريات والتي أكدت جميعها صحة المعلومات، وبعد اخذ الإجراء القانوني تمت مداهمة وكر هذه العصابة، وهو غرفة مركزية بإحدى الوحدات السكنية في منطقة السالمية، وقد عثر بها على أجهزة بث وفك تشفير القنوات الفضائية واختراق البث الأساسي من الشركة المصرح لها بالبث.

وقد قام رجال المباحث الجنائية بتتبع الأسلاك وتبين انها موزعة بإحدى القطع السكنية بمنطقة السالمية مستخدمين في ذلك البنية التحتية للدولة المعمولة من قبل وزارة المواصلات لتوصيل هذه الأسلاك الى البنايات المتواجدة بنفس المحيط.

وتمت إحالة التشكيل العصابي والأجهزة التقنية المستخدمة في الاختراق والبث الى جهات الاختصاص.

بدورها، فقد أهابت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالمواطنين والمقيمين لعدم التعامل مع مثل هذه الأعمال المجرمة قانونيا، حتى

لا يقعوا تحت طائلة القانون.