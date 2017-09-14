سعود الدعيج

شنت دوريات المرور التابعة لمحافظة العاصمة صباح الأمس حملة مرورية ضد المركبات المخالفة للقانون، وذلك ضمن جهود الإدارة العامة للمرور للحفاظ على سلامة مرتادي الطريق والعمل على تطبيق القانون.

وأسفرت الحملة التي نفذها قطاع المرور عن تحرير جميع أنواع المخالفات منها ممنوع الوقوف وسحب لوحات وتظليل زجاج مخالف للقانون ووضع ملصقات واستهتار ورعونة.

وقال مصدر امني ان الحملات ستنطلق في مختلف الأوقات سواء في الصباح او المساء، وذلك لضبط المخالفين والحد من الاستهتار والحوادث التي تقع نتيجة مخالفات القواعد المرورية وتجاوز السرعة.