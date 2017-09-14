محمد الجلاهمة ـ هاني الظفيري
توفي خليجي ودخل مرافقه العناية المركزة بمستشفى الجهراء نتيجة حادث وقع على طريق السالمي. وكانت عمليات الداخلية قد تلقت بلاغا بوقــوع حـــادث، فتـوجــهت دوريات الامن والطـوارئ الطبية، وشوهــدت جثة الخليجي ملقاة فيما نقل رجال الطوارئ الطبية رفيقه مصابا بإصابات بليغة.
من جـهة اخـرى وقع تصادم ثنــائي بين مركبة رباعية وقاطرة يقودها وافد باكستاني، ونتج عن الحادث وفاة صاحب المركبة الاولى وهو مجــهول الهوية، وتم تحريز 6 بطاقات مدنية ودفتري مركبة ورخصة قيادة وجهاز سامسونغ وجميعها تخص المتوفى.