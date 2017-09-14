محمد الجلاهمة

أعلن مدير إدارة العمليات المركزية في الإدارة العامة للإطفاء العميد طارق السبتي عن البدء في تفعيل خطة الطوارئ لمواجهة الأمطار والسيول الجارفة والتي تستعد لها الإدارة في كل عام، موضحا أن الخطة تشمل تجهيز مضخات سحب المياه وصيانتها مع بداية كل شهر سبتمبر من كل عام.

وذكر العميد السبتي انه تم تكليف رؤساء المراكز بمتابعة ذلك ويتم إخطار مدير المنطقة عند جاهزية المضخات، إضافة إلى تجهيز زوارق صغيرة للتدخل السريع وأطواق وسترات النجاة والحبال الخاصة بالإنقاذ.

مؤكدا أن خطة الطوارئ تستهدف حماية الأرواح والممتلكات والبيئة وتهدف إلى تقليل الخسائر، كما أن للإدارة العامة للإطفاء دورا في حالات الطوارئ يأتي قبل وأثناء وبعد حدوث الكارثة ولابد من الإعداد المسبق لجميع أنواع الكوارث المتوقع حدوثها.

وفيما يتعلق بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ذكر العميد السبتي أن هناك تنسيقا متكاملا مع جهات الطوارئ مثل وزارة الداخلية ووزارة الأشغال وبلدية الكويت للعمل وفقا لخطة الطوارئ كل حسب اختصاصه لمواجهة الأمطار والسيول الجارفة.