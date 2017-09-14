هاني الظفيري

تمكن رجال جمارك الشحن الجوي من إلقاء القبض على وافد عربي حاول إدخال كمية ضخمة من الحبوب المخدرة التي جلبها عن طريق الشحن الجوي وتم التحفظ على الكمية ورفع تقرير بالواقعة.

وقال مصدر جمركي ان رجال جمارك الشحن الجوي اشتبهوا في حقيبة وافد عربي وظلت في مخزن الشحن الجوي أكثر من شهرين، حيث وصلت قبل رمضان وعند التأكد منها والتدقيق عليها تم العثور على كمية كبيرة من الحبوب المخدرة (ترامادول) مخبأة في جيوب سرية مخفية خلف الحقيبة، ورصد رجال الجمرك الجوي هذه الحقيبة الملغمة بالمخدرات.

لمعرفة صاحبها الذي انتظروا قدومه لتسلمها وعندما حضر لتسلم الحقيبة وجد رجال الجمرك فوق رأسه وتم القبض عليه.

وأضاف المصدر ان رجال الجمارك قاموا بإحصاء الحبوب المخدرة التي وصل عددها الى نحو ٤٠٠٠ حبة ترامادول، وأحيل المتهم الى جهة الاختصاص.