المواطنون والمقيمون هم الجناح الرافد والركيزة الأساسية لرجال الأمن

ستراتيجية شاملة تستهدف تفعيل العمل الأمني بما يواكب مستجدات العصر محمد الدشيش

أكـــــد وكــيــل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري حرص القيادة العليا لوزارة الداخلية على تحديث وتطوير كل الأجهزة والقطاعات الأمنية المختلفة يأتي في إطار رؤية استراتيجية شاملة تستهدف تفعيل العمل الأمني بما يواكب مستجدات العصر وبما يجسد اهتمام وزارة الداخلية بالمواطنين، ويحقق الصالح العام ويرفع مستوى الأداء الشرطي لخدمة منظومة الأمن الاجتماعي.

جاء ذلك خلال افتتاح الدوسري لمخفر منطقة ابوفطيرة التابع لمديرية أمن مبارك الكبير امس الأربعاء، وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الخدمات المساندة اللواء زهير النصرالله ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام بالإنابة اللواء ابراهيم الطراح، ومدير عام مديرية أمن مبارك الكبير اللواء فؤاد الأثري وعدد من القيادات الأمنية المختصة.

وذلك ضمن سلسلة المشاريع الإنشائية للداخلية وفي إطار خطة الوزارة الهادفة الى تحديث وتطوير مخافر الشرطة في مختلف مناطق البلاد.

وأكد الفريق الدوسري ان المخفر يعد حلقة الوصل الأولى بين رجل الأمن والمواطن لبناء شراكة حقيقية يعتبر فيها المواطن شريكا أساسيا في العملية الأمنية، حيث ان المواطنين والمقيمين هم الجناح الرافد والركيزة الأساسية لرجال الأمن.

وأوضح الفريق الدوسري أن تطوير وتحديث مرافق وزار ة الداخلية من أساسيات العمل الأمني لأن ذلك يلبي احتياجات رجل الأمن للتعامل مع أي احداثيات مهما كان نوعها، مشيرا إلى أن مرافق وزارة الداخلية ليست كغيرها من المباني ويجب أن يراعى فيها نوعية العمل المطلوب كأجهزة أمنية، وتهيئة المبنى لتقديم الخدمات للجمهور.

واستمع الفريق الدوسري الى ايجاز من مدير عام الإدارة العامة للإنشاءات والصيانة بالإنابة العميد يوسف البطي، عن المبنى الجديد وما يضمه المخفر من إدارات أمنية تخدم المواطنين والمقيمين والتي تضم كتبة المخفر والأحوال وغرفة الانتظار ومكاتب التحقيق ونظارة الرجال والنساء وقاعة التدريب الخاصة بالضباط الجدد ومكتب المباحث الجنائية وإدارة مراكز خدمة مبارك الكبير وما تم تزويده به من تجهيزات حديثة من أجل إحداث نقلة نوعية تتماشى مع النهضة الحضارية والأمنية التي تشهدها البلاد بصفة عامة ووزارة الداخلية بصفة خاصة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وتوفير الأمن والأمان على أرض الكويت.

كما قام الفريق الدوسري بزيارة هيئة الخدمة الوطنية العسكرية التابعة للجيش.

من جانبه، أعرب اللواء ابراهيم الطراح عن شكره وتقديره لدعم القيادة العليا لوزارة الداخلية لقطاع الامن العام، مجددا العهد ان يبقى رجال الامن العين الساهرة لحماية وطننا الحبيب في كل المواقع

.رافق الفريق الدوسري في جولته مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش.

وكيل الداخلية يستقبل القائم بالأعمال الأميركي

استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري في مكتبه بمقر وزارة الداخلية أمس الأربعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى دولة الكويت باتريسيا فيتز.

وفي بداية اللقاء رحب الفريق الدوسري بضيفه وتم تبادل الأحاديث الودية، حيث أكد الفريق الدوسري على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، وأهمية دعم روابط التعاون الأمني وتبادل الخبرات والمعلومات لمواجهة التحديات الماثلة.

كما تم خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات الأمنية.