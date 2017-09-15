عبدالكريم أحمد

غرّمت دائرة الجنح بالمحكمة الكلية مواطنة مبلغ 1000 دينار لإرسالها رسائل «واتساب» إلى زوجها تتضمن عبارات مهينة وبذيئة من شأنها أن تحط من كرامته، واحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

كانت المواطنة قد احيلت إلى المحاكمة بعدما أسند إليها الادعاء العام أنها أساءت استعمال الهاتف وفقا للقانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت، حيث أساءت عمدا استعمال الهاتف بأن أرسلت رسائل نصية قصيرة ما تسبب بالإزعاج والمضايقة للمجني عليه زوجها، وقد تضمن الازعاج ألفاظا بذيئة.

وأمام المحكمة أكد وكيل المجني عليه المحامي عبدالمحسن القطان ثبوت التهمة وتوافر أركان الجريمة بحق المتهمة، مشيرا إلى أن تحريات رجال المباحث دلت على قيامها بارتكاب الواقعة.