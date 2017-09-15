محمد الدشيش

ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري، اجتماعا في مكتبه بمقر وزارة الداخلية صباح امس الخميس لمتابعة آلية تنفيذ الأحكام الجنائية والمرورية والمدنية بكافة أنواعها والإجراءات العملية المتخذة بقطاع تنفيذ الأحكام بحضور وكيل الوزارة المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء عبدالله المهنا، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين، ورئيس جهاز أمن الدولة الداخلي اللواء عصام النهام، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح. وخلال الاجتماع استعرض مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام اللواء فراج الزعبي - من خلال عرض مرئي - الآلية الجديدة التي يتم تنفيذها داخل الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام تهدف إلى تسريع تنفيذ الإجراءات بدقة عالية.

وأشاد الفريق الدوسري بالتطوير والنقلة النوعية الذي تشهدها كافة قطاعات وزارة الداخلية في أداء مهامها وواجباتها وخدماتها والتي تتم وفق رؤية وتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، بضرورة العمل وفق سياسة خدمة متميزة بالسرعة الممكنة وبالدقة اللازمة. حضر الاجتماع مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات اللواء مهندس علي المعيلي، ومدير عام الإدارة العامة المركزية للعمليات بالإنابة العقيد عبدالله العتيقي، وعدد من القيادات الأمنية المعنية.