مشاري المطيري

ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تم إعدادها بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، وبتعليمات من وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري، وبرعاية مدير عام مديرية عمليات القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي بالإنابة العقيد حقوقي د.محمد الحجيلان، اختتم امس الخميس البرنامج التدريبي عن إدارة الأزمات والكوارث وشارك فيه 21 ضابطا بمختلف القطاعات الأمنية من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء وأقيمت خلال الفترة من 10-14/9/2017 بمقر القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي. استهدف البرنامج إبراز وتعزيز العمل الأمني المشترك بين القطاعات الأمنية المختلفة ذات الاختصاص.

وهنأ العقيد حقوقي د.الحجيلان مجتازي الدورة وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والعطاء والاستفادة من مثل هذه الدورات في حياتهم العملية.

وفي الختام قام العقيد د.الحجيــلان بتوزيــع الشهادات على مجتازي البرنامج التدريبي.