عبدالكريم أحمد

أمر قاضي التجديد بإخلاء سبيل مواطن متهم بمزاولة مهنة الطب بغير ترخيص بكفالة 400 دينار بعدما ضبط بحوزته كمية من حبوب لاريكا التي يحظر تناولها بدون وصفة طبية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم مع 3 آخرين بعدما عثرت داخل مركبتهم على كراتين تحوي مئات من حبوب لاريكا الطبية التي يستخدمها بعض متعاطي المواد المخدرة كبديل للمؤثرات العقلية، وتمت إحالتهم إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات غير أن الأخيرة أحالتهم إلى إدارة المباحث الجنائية بتهمة مزاولة مهنة الطب بلا ترخيص كون أن هذه الحبوب لم تدخل ضمن المؤثرات أو المواد المخدرة المحظورة. وحضرت المحامية دلال الملا عن المتهم أمام قاضي التجديد وطالبت بإخلاء سبيله، مشيرة إلى أنه لم يكن يقود المركبة ولم يكن يحوز المضبوطات بل كان برفقة البقية، كما أنه لم يثبت مزاولته مهنة الطبابة حيث إنه ولحظة ضبطه لم تكن المضبوطات بيده ولم يقم ببيعها على أحد.

من جهة أخرى، أمر قاضي تجديد الحبس بإخلاء سبيل رجلي أمن تم احتجازهما منذ أسبوع بعد اتهامهما بقتل مواطنين شابين بالخطأ إثر مطاردة مركبتهما ما أدى لفقدانها السيطرة والاصطدام بجسر مقابل إدارة مرور محافظة العاصمة.