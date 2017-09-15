سعود الدعيج

أبلغ مواطن مباحث شؤون الإقامة عن وقوع تزوير في كفالته لخادمته الهندية.

وقال المواطن إنه فوجئ بتجديد كفالته دون علمه وليس له رغبة في ذلك. وأمر وكيل النيابة بتسجيل قضية.

هتك عرض طفل

اتهم مواطن من منطقة الظهر آخر بهتك عرض ابنه الطفل، وقدم اسم المتهم لكنه لا يعرف بقية بياناته، وقال إن هتك العرض سبقه اعتداء بالضرب داخل دورة المياه الخاصة بالنساء في أحد مساجد الجمعية. وقدم المواطن تقريرا طبيا يفيد بوقوع هتك العرض، وأحيل البلاغ إلى جهة الاختصاص، وتم تكليف أجهزة المباحث بإجراء تحريات حول الواقعة.

مصري يبلغ بوفاة باكستاني

أبلغ وافد مصري يعمل بإحدى الشركات بوفاة عامل زميل له باكستاني الجنسية (خان محمد قاسم) داخل السكن

الخاص في منطقة كبد. وقد حضر المحقق ورجال الأدلة الجنائية إلى الموقع وتم رفع الجثة.