عبدالكريم أحمد

تقدمت المحامية بشرى الهندال بدعوى قضائية ضد شركة مقاولات اعتادت على خداع المواطنين، حيث تقدم لهم عروضا لأعمال البناء والتشطيبات وغيرها من أعمال المقاولات ثم تبدأ في المماطلة بعد أن تتسلم الدفعات المتفق عليها وظهرت في الآونة الأخيرة مشاكل عدة بسبب تلك الأساليب مما يعرض المواطنين لضياع وقتهم وعدم إنجاز أعمال القسائم الخاصة بهم وكذلك الأعمال التي تقوم بها الشركة تكون غير مطابقة للأصول الفنية وأنذرت المحامية الهندال تلك الشركة عدة مرات، لكن دون جدوى، مما جعلها تلجأ للقضاء لحصول موكليها على حقوقهم وتعويضهم التعويض الملائم عن أخطاء وتجاوزات تلك الشركة.