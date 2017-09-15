أقدمت مواطنة ثلاثينية على محاولة الانتحار بمنزلها في مدينة صباح الأحمد السكنية اول من امس. وكان بلاغ بالواقعة قد ورد إلى مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء، وهرع على الفور مركز إطفاء الوفرة بقيادة الرائد حمود الشريدة وعند وصولهم أخذت فرقة الإطفاء إذنا من وكيل النيابة عن طريق وزارة الداخلية وقامت بكسر بابين بجهاز الهيدروليك احدهما باب الدور الأرضي والآخر باب غرفة الدور الأول للوصول للحالة باستخدام سلم الامتداد وتهدئتها وتم تسلم الحالة من قبل الطوارئ الطبية وبمشاركة رجال الداخلية وتبين أنها مواطنة ثلاثينية، وتم فتح تحقيق أمني لمعرفة الأسباب التي أدت إلى محاولة انتحارها.