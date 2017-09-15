هاني الظفيري

فتح رجال مباحث حولي تحقيقا مع عدد من الوافدين بعد وفاة وافد من الجنسية الهندية قام بإلقاء نفسه من الطابق الرابع ببناية في ميدان حولي، وتم نقل الجثة إلى الطب الشرعي. وقال مصدر أمني إن بلاغا ورد من حارس إحدى البنايات الواقعة في منطقة ميدان حولي عن سقوط وافد من الطابق الرابع، وعند توجه رجال المباحث والإسعاف تبين ان الوافد فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به نتيجة السقوط. وحسب التحقيقات الأولية مع الآسيويين الذين كانوا برفقة الوافد قالوا إنه خسر بلعب القمار فقام بإلقاء نفسه من الطابق الرابع. وأشار المصدر الى أن التحقيقات جارية، وتم تسجيل قضية.