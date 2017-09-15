بلغ إجمالي حركة المسافرين عبر إدارة جوازات المطار التابعة للإدارة العامة لأمن المطار خلال اغسطس 1.358.780 مغادرا وقادما، وبلغ عدد المواطنين منهم القادمون والمغادرون 590.816 وعدد من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 74.460، أما باقي الجنسيات فبلغت 693.504 مسافرين.

وبلغ عدد التأشيرات الصادرة من إدارة جوازات المطار 14028 تأشيرة، كما تم كشف بصمة الإبعاد لعدد 58 شخصا، وضبط 5 من المزورين الذين تم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

كذلك تم شطب المنع عن 1474 شخصا بإدارة جوازات المطار، وضبط وتحويل 164 شخصا مطلوبا للجهات المعنية، أما الأشخاص المراجعون لإدارة جوازات المطار فقد بلغ 158 مراجعا، كما أن الاشخاص الذين سمح لهم بالدخول بعد رفع سابقة الابعاد بلغ 15 شخصا.