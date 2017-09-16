عبدالله قنيص

قضت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بإلزام التأمينات الاجتماعية باحتساب مدة دراسة ضابط في كلية الشرطة لمدة 4 سنوات ضمن خدمته الفعلية. وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي مسفر العجمي في أن موكله فوجئ عند إصداره شهادة خدمته الفعلية من التأمينات الاجتماعية بعدم إدراج سنوات دراسته في كلية الشرطة وحصل على درجة بكالوريوس في علوم الشرطة.

وأثناء نظر الدعوى أكد دفاع التأمينات الاجتماعية بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى نوعيا وعدم قبولها لكون الطاعن لا يزال بالخدمة.

ورد المحامي العجمي ان المحكمة المختصة بنظر الدعوى بشأن إلغاء قرار سلبي، ناهيك عن موكله كان منتظما في دراسته طوال 4 سنوات في كلية الشرطة والقانون كان واضحا في مسألة ضم الدراسة في كلية الشرطة إلى سنوات الخدمة الفعلية.

وثمن المحامي مسفر العجمي صدور الحكم وإعادة الحق لموكله، مؤكدا قيامه باتخاذ الإجراءات القانونية وإنذار التأمينات بضرورة تنفيذ الحكم النهائي.