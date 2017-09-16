محمد الدشيش

نقلت مركبة يابانية حديثة رباعية الدفع الى الادلة الجنائية لرفع الاثار من عليها في محاولة لضبط لص مجهول حاول سرقتها لكنه فشل، كما شرع رجال المباحث في البحث عن الجاني، وجاءت تلك الاجراءات بعد ان سرق اللص المركبة وبها طفلة فيما رجح مصدر امني ان يكون الانتشار الامني المكثف قد أجبر اللص على ترك السيارة والطفلة.

وكان وافد سوري من مواليد ١٩٨٣ قد استنجد بعمليات الداخلية مبلغا عن سرقة سيارته والتي تركها مقابل محل للحلويات في شارع المخفر وان ابنته ٣ سنوات كانت نائمة في المقعد الخلفي، فتم اغلاق منطقة الجليب وبعد دقائق تم العثور على المركبة وبداخلها الطفلة مقابل مطعم في احد الشوارع الجانبية، ويبدو أن سرعة انتشار رجال الأمن قد اجبر اللص على ركن السيارة.