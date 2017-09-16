محمد الجلاهمة

4 قضايا سجلت امس بمسمى واحد وهو «الاعتداء بالضرب» في مخافر الفنطاس والعدان والجابرية والنقرة.

الاولى سجلت بموجب بلاغ تقدمت به وافدة مصرية خمسينية الى مخفر الفنطاس وأفادت فيه بتعرضها للضرب من قبل زوجها الستيني في منزلهما بمنطقة المهبولة، وقدمت تقريرا طبيا صادرا من مستشفى العدان بالإصابات التي لحقت بها، وسجلت قضية برقم 392/2017 جنح الفنطاس.

اما القضية الثانية فقد سجلت بعد اتهام موطانة خمسينية لزوجها المواطن بالاعتداء عليها بالضرب في منزلهما بمنطقة العدان وأحضرت تقريرا طبيا، وسجلت قضية برقم 17/2017 جنح العدان.

كذلك أبلغت مواطنة مخفر الجابرية بتعرضها للتهديد والضرب من طليقها المصري، وأحضرت تقريرا طبيا بالإصابات التي لحقت بها.

وفي مخفر النقرة قدم وافد هندي بلاغا أفاد فيه بتعرضه للضرب والسب من شخص مجهول خلال تواجده بأحد المجمعات التجارية في منطقة حولي وأحضر تقريرا طبيا بالإصابات التي لحقت به نتيجة الضرب.