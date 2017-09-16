هاني الظفيري

تمكن رجال الأمن من إلقاء القبض على الشخص الذي قام بدخول أحد مخافر محافظة الجهراء، والذي تجري به أعمال الترميم وفي الوقت ذاته يقوم بالخدمات الأمنية بالمنطقة، وقد تلفظ هذا الشخص بألفاظ نابية عبر أحد مقاطع الفيديو الذي نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا، وحاول الشخص الهرب بعد دخوله المخفر الا انه تم ضبطه بعد اصطدامه بإحدى المركبات، وساهم المواطنون بإيجابية في عملية ضبطه وتبين انه تحت تأثير المؤثرات العقلية والمسكرات.

وأكدت الإدارة العامــة للعلاقــات والإعــلام الأمنــي أن القانــون سوف يأخذ مجــراه في هذه القضيـة وأنه سوف تتخــذ بحقــه جميــع الاجراءات القانونيــة الرادعــة، مؤكدة أنهــا لا تقبل بمثل هذه التصرفات غير السوية.