عبدالله قنيص

تقدمت وافدة اردنية وابلغت عن تعرض مركبتها للسرقة من قبل شخص مجهول عند مواقف الفحص الفني بمنطقة الجابرية واختفى بها الى جهة غير معلومة، وسجلت قضية في مخفر الجابرية.

مجهول أتلف المركبة

تقدمت مواطنة الى السلطات الامنية في مخفر الجابرية وابلغت عن تعرض مركبتها للاتلاف من قبل شخص مجهول الهوية اثناء تواجدها بمنطقة الجابرية وتمت احالة القضية الى التحقيق.

خيانة أمانة في بيان

توجه مواطن الى مخفر بيان وابلغ عن تعرضه لخيانة امانة من قبل شخص من الجنسية المصرية، وعليه تمت احالة القضية الى الجهات المعنية للتحقيق.

مواطنة خانت الأمانة

قام وافد من الجنسية المصرية بصفته وكيلا عن احدى الشركات بالإبلاغ عن تعرض الشركة لحالة خيانة امانة من قبل مواطنة، حيث استأجرت سيارة ولم تقم بإعادتها الى المكتب بعد انتهاء المدة، ولذلك تم تسجيل قضية في مخفر النقرة واحيلت الى جهات الاختصاص.

.. وخيانة أمانة حيلهم بينهم

تقدم مواطن الى السلطات الامنية في مخفر السلام وابلغ عن خيانة امانة، حيث انه يحمل توكيلا عن مواطنة، واشار في بلاغه الى ان مواطنة قامت بخيانة الامانة لمواطنة، وجاء ذلك اثناء تسليم مركبة، وهنا وقعت الواقعة، وعليه تمت احالة القضية الى الجهات الامنية، وجار التحقيق في ملابسات الدعوة.