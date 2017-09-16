سعود الدعيج

أبلغ مواطن مخفر شرطة النقرة عن تعرض شقيقته لسرقة حقيبتها وكان بداخلها 130 دينارا وهاتف نقال في احد المجمعات التجارية في نفس المنطقة، حيث كانت في دورة المياه ونسيت حقيبتها وعندما عادت فوجئت باختفائها، وتم تسجيل قضية سرقة.

من جهة اخرى، تقدم وافد من الجنسية المصرية من مواليد 1971 الى مخفر شرطة النقرة لتسجيل قضية سرقة، حيث قال انه ترك المركبة متوقفة امام منزله وفوجئ في الصباح بعد خروجه من المنزل بكسر زجاج مركبته الامامية وسرقة 800 دينار منها كانت في داخل الصندوق وتم ابلاغ وكيل النيابة الذي امر بتسجيل قضية جناية وإحالتها الى جهة الاختصاص.