هاني الظفيري - عبدالله قنيص

ألقى رجال أمن حولي القبض على 5 شباب و3 فتيات من المشاركين في «هوشة البلطجة» التي وقعت في ميدان حولي.

وكان رجال الأمن قد حددوا البناية التي وقعت أسفلها المشاجرة العنيفة استخدمت فيها سكين من الحجم الكبير وكادت تتحول إلى معركة دامية، وجاء تدخل مدير عام مديرية امن حولي اللواء عابدين العابدين بعد تداول مقطع يظهر العنف المفرط الذي تمت ممارسته في الهوشة التي انتشرت على وسائل التواصل.

وبحسب مصدر أمني فإن اللواء عابدين وبمجرد اطلاعه على المقطع شكل فريق عمل لتحديد مكان البناية وتبين انها في ميدان حولي وعقب انجاز المهمة جرى إجراء المزيد من التحريات والتي انتهت إلى ان المتشاجرين كويتيون ويقيمون في شقتين متجاورتين تقام فيهما سهرات مختلطة نهاية الاسبوع، كما كشفت تحريات أمن حولي ان شقة من بين الشقتين كانت تقام فيها حفلة صاخبة ويصدر منها موسيقى مرتفعة، ما أدى إلى طلب سهارى الشقة الثانية من نظرائهم في الشقة الأولى خفض صوت الموسيقى لتبدأ الشرارة الأولى للمشاجرة ونزل اطرافها إلى الشارع لاستكمالها بمن فيهم الفتيات اللائي كن يرتدين ملابس غير محتشمة وسط ذهول كل شهود الواقعة.