إبعاد 117 وحجز 12028 مركبة و622 دراجة من أول يناير حتى 29 يوليو الماضيين محمد الجلاهمة

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع ان المخالفات التي رصدتها كاميرات الضبط المروري الجديدة بلغت 32941 مخالفة منذ بداية التشغيل الفعلي لها، اعتبارا من 16 يوليو الماضي حتى 11 الجاري، مشيرا إلى أنه تم إبعاد 915 شخصا وحجز 54166 مركبة و950 دراجة خلال عام 2016، بينما تم إبعاد 117 شخصا وحجز 12028 مركبة و622 دراجة من أول يناير حتى 29 يوليو من العام الحالي.

وأوضح اللواء الشويع ان كاميرات الضبط المروري تتميز بتقنية عالية لتصوير المركبات المخالفة على الطريق ومن أي زاوية، موضحا ان وضعها لا يستهدف تسجيل المخالفة بقدر ما هي رادعة لأي أعمال استهتار ورعونة على الطريق، وعدم الالتزام بقواعد وآداب المرور.

وقال إن هناك المزيد من الإجراءات الرادعة لمخالفي قانون المرور حماية للأرواح والممتلكات العامة والخاصة والعمل على سلامة مستخدمي الطريق.

وأوضح اللواء الشويع ان الإدارة العامة للمرور ممثلة بإدارة العمليات قامت باستدعاء 1505 أشخاص أصحاب المركبات والتي تحمل لوحات خليجية قاموا بارتكاب مخالفات غير مباشرة بلغت 97 ألف مخالفة، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للمرور مستمرة في تلك الإجراءات حفاظا على أرواح مستخدمي الطريق وردع المخالفين والمستهترين.

وتطرق اللواء الشويع إلى أن هناك العديد من الإجراءات والدراسات والبحوث المرورية الرامية إلى تحسين البيئة المرورية وغرس السلوك المروري السليم في نفوس مستخدمي الطريق.

من جانبه، أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش أن الإدارة يبدأ عملها قبل انطلاق أي فعالية لوزارة الداخلية وتواكبها حتى نهايتها، مشيرا إلى أنه قبل بدء عمل كاميرات الضبط المروري كانت هناك حملة إعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة (المقروءة والمسموعة والمرئية)، إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة الى إجراء وبث لقاءات صحافية وإذاعية وتلفزيونية مع العديد من القيادات المرورية لتوضيح عمل هذه الكاميرات حتى لا يقع مستخدمو الطريق تحت طائلة القانون.

وأشار الى ان الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ومن خلال خبراتها التراكمية وعملها الميداني تؤكد دوما رصد السلوك المروري الخاطئ للعمل على تصحيحه حتى تكون البيئة المرورية خالية من المخالفات التي كثيرا ما تكون سببا في الحوادث المرورية وما ينتج عنها من اضرار مادية واجتماعية ترمي بظلالها القاتمة على كل بيت.