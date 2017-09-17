محمد الدشيش

تمكن رجال الإطفاء من إخماد حريق اندلع في عيادة أسنان بعمارة في منطقة المرقاب أمس الأول.

وكان بلاغ قد ورد إلى مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء، وهرع على الفور رجال إطفاء مراكز المدينة والهلالي والإنفاذ الفني ومبارك الكبير للمواد الخطرة بقيادة المقدمين فهد العجمي وبشار النافع، وعند وصول الفرق تبين أن الحريق في مخزن لعيادة أسنان بالدور الثالث لعمارة تتكون من ١٢ دورا، فقام رجال الإطفاء بإخلاء العمارة من السكان وعمل تهوية ومكافحة الحريق، وتم إنقاذ شخص أصيب باختناق نتيجة الدخان وتم نقله إلى المستشفى، وجار التحقيق لمعرفة أسباب الحريق، وتواجد بموقع الحادث رجال الأمن والطوارئ الطبية.