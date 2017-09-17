هاني الظفيري

تقدم وافد مصري من مواليد 1975 بصفته وكيلا عن احدى شركات الصرافة وأبلغ عن تعرض فرع الشركة الواقع في منطقة المهبولة ق٣ ش الصرافين لمحاولة سلب، حيث دخل شخص المحل وقام بإشهار سلاح بوجه الموظفين وكان ملثم الوجه، الا انه فر هاربا بعد ان سمع جرس الانذار الخاص بالمحل والذي أطلقه الموظف وتم ابلاغ وكيل النيابة والمباحث والأدلة الجنائية تفرغ مقطع السطو وتبحث في الكاميرات المحيطة للتوصل الى مرتكب واقعة السطو على محل الصرافة.

وشرع رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في مباحث الاحمدي في البحث عن اللص المجهول الذي نفذ عملية سطو مسلح باستخدام مسدس.

وقال مصدر امني ان رجال المباحث تحصلوا على المقطع الذي وثق الواقعة واستعانوا بكاميرات خارجية للوصول الى المركبة التي استخدمها وانتقل فريق من الأدلة الجنائية لرفع تلك الآثار التي خلفها وراءه خاصة التي يرجح ان يكون تركها على الباب الزجاجي. وتم ابلاغ وكيل النيابة والمباحث وسجلت قضية برقم 2017/108 جنايات المهبولة.

يذكر ان جرائم السطو المسلح على محلات الصرافة ندرت في الآونة الأخيرة بفضل تكنولوجيا الحماية ووجود منظومة مراقبة في جميع محلات الصرافة الى جانب العقوبة المغلظة على هذه الجرائم والتي تصل الى السجن المؤبد.