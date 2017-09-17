مشاري المطيري

للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع يثبت رجال الإدارة العامة للجمارك قدرتهم على التصدي لآفة المخدرات وسهرهم على أمن البلاد وإغلاق جميع منافذها البرية والجوية في وجه كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد وإغراقها بالمواد المخدرة على اختلاف أنواعها.

وللمرة الثانية، يؤكد رجال الإدارة العامة التزامهم بتوجيهات مدير عام الإدارة المستشار جمال الجلاوي بضرورة الحذر ورفع درجة الجاهزية خاصة في الفترة الراهنة التي تشهد عودة المواطنين والمقيمين من اجازاتهم.

وكان رجال جمرك المطار قد تمكنوا من ضبط وافد حاول تهريب 7 آلاف حبة مخدرة نوع ترامادول، وتمت احالة الوافد الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمهيدا للتحقيق معه في قضية جلب حبوب مخدرة بقصد الاتجار، ومن المقرر ان يتم اخضاع الوافد لتحقيقات تتعلق بما إذا كان قد سبق له جلب حبوب بالطريقة ذاتها أو بطرق أخرى، وكذلك الوقوف على هوية من يتعامل معهم على ان يتم ابعاد المتعاملين معه كأقل عقوبة متوقعة لتجار التجزئة.

وذكر مصدر مطلع في جمرك المطار ان رجال الجمارك اشتبهوا في وافد عربي قدم من موطنه جوا، حيث تم اقتياده منفردا وتفتيشه ليتم اكتشاف انه يرتدي «صديري» ملغم بحبوب الترامادول وبحصر الحبوب تبين انها تصل الى 7 آلاف حبة، واعترف الوافد في التحقيقات امام رجال جمرك المطار انه ارتدى الصديري وهو يدرك احتواءه على حبوب، يشار الى ان قضايا جلب المواد المخدرة مثل الهيروين والحشيش تصل العقوبة فيها الى الإعدام وبالنسبة لجلب المؤثرات العقلية فإن العقوبة تصل الى الحبس المؤبد أو السجن لفترات تتراوح بين الحبس عشرة أعوام أو خمسة عشر عاما.

ونفى المصدر الجمركي ان يكون ضبط الوافد بناء على معلومات مسبقة مثمنا جهود رجال الجمارك في جميع المواقع باعتبارهم خط الدفاع الأول في حماية الوطن.

وقبل أقل من اسبوع تمكن رجال جمارك الشحن الجوي من إلقاء القبض على وافد عربي آخر، حاول ادخال كمية ضخمة من الحبوب المخدرة التي جلبها عن طريق الشحن الجوي وتم التحفظ على الكمية ورفع تقرير بالواقعة.

وقال مصدر جمركي ان رجال جمارك الشحن الجوي اشتبهوا في حقيبة وافد عربي وظلت في مخزن الشحن الجوي أكثر من شهرين، حيث وصلت قبل رمضان وعند التأكد منها والتدقيق عليها تم العثور على كمية كبيرة من الحبوب المخدرة (ترامادول) مخبأة في جيوب سرية مختفية خلف الحقيبة.

ورصد رجال الجمرك الجوي هذه الحقيبة الملغمة بالمخدرات لمعرفة صاحبها الذي انتظروا قدومه لتسلمها وعندما حضر لتسلم الحقيبة وجد رجال الجمارك فوق رأسه وتم القبض عليه.

وأضاف المصدر ان رجال الجمارك قاموا بإحصاء الحبوب المخدرة التي وصل عددها الى نحو 4000 حبة ترامادول واحيل المتهم الى جهة الاختصاص.