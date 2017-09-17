عبدالكريم أحمد



علمت «الأنباء» ان السلطات الأمنية المغربية أنهت تحرياتها بقضية تصوير وابتزاز شاب كويتي، حيث ألقت القبض على 3 متهمين جدد بينهم فتاة وجميعهم مغاربة ليصبح عدد المتهمين في القضية أربعة أشخاص بعد ضبط الأول بوقت سابق.

وكشف مصدر ان المتهمين اعترفوا بتصوير وابتزاز الشاب الكويتي البالغ 34 عاما، حيث أفادت الفتاة بأنها قامت باستدراجه ببرنامج الاتصال «Line» وتصويره وأرسلت الصور إلى 3 آخرين بناء على اتفاق مسبق، حيث يقومون بالاتصال به وبابتزازه إما بتحويل الأموال إليهم أو تسريب المقطع ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر ان المتهمين الـ 3 اعترفوا بمضمون ما ذكرته شريكتهم، مشيرين إلى أنهم تمكنوا بهذه الوسيلة من الحصول على مبلغ 4000 دينار قام المجني عليه بتحويله إليهم بعدما قاموا بنشر الصور في موقع يوتيوب الذي يحجب مثل هذه المقاطع تلقائيا ثم هددوه بنشره في مواقع التواصل الاجتماعي ومنها انستغرام.

وتابع ان المجني عليه ولما أحس بجدية المتهمين بتسريب التصوير اضطر لتحويل مبالغ مجموعها يصل إلى 4000 دينار تجنبا للفضيحة، إلا أنهم واصلوا ابتزازهم له ولم يكتفوا بذلك، الأمر الذي جعله يتجه ويبلغ عنهم عبر محاميه.

من جهته، قال وكيل المجني عليه المحامي علي الكندري لـ «الأنباء» ان محكمة الجنايات في المحافظة التي يقيم فيها المتهمون حددت 27 الجاري موعدا لمحاكمتهم بتهم تتعلق بإساءة استعمال الهاتف ووسائل الاتصال والابتزاز والاستيلاء، مشيرا إلى أنه سيغادر لحضور المحاكمة والمطالبة بتطبيق أقصى العقوبات بحقهم.