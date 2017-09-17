هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

فتحت أجهزة وزارة الداخلية تحقيقا في ملابسات وفاة مصريتين تعملان في مستشفى خاص غرقا داخل حمام سباحة يتبع احد المجمعات السكنية في صباح السالم.

وقال مصدر امني إن التحقيق شمل ما اذا كانت الواقعة مجرد غرق، أم أن هناك سلكا كهربائيا تسبب في وفاتهما، وكان بلاغ قد ورد إلى عمليات الداخلية بشأن غرق في حمام سباحة وانتقلت الأجهزة المختصة وتبين أنهما مصريتان وهما صديقتان وتعملان بمستشفى خاص وتبلغ الأولى من العمر 32 عاما وتعمل موظفة والثانية ٣٠ عاما وتعمل اختصاصية تغذية.

ورفعت الجثتان إلى الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعند الكشف عليهما من قبل الأطباء الشرعيين اتضح أنهما قضيا نحبهما غرقا.وفي وقت لاحق أكد مصدر أمني أنه لا توجد شبهة جنائية وراء الغرق، وأغلق ملف القضية بعد تحريات المباحث وتقرير الأدلة الجنائية.