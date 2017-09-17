اجتهد رجال مباحث تنفيذ الأحكام في محافظة الأحمدي طوال شهر كامل يقومون في البحث والتحري حول شخص يدعي الثراء والرفاهية، وكانت معلومات من مصدر سري تشير بوجود شخص في منطقة الظهر تبين لاحقا انه بدون «من غير محددي الجنسية» فتوجهت قوة من رجال تنفيذ الأحكام للقبض عليه فحاول المقاومة ولكن تمت السيطرة عليه وتبين انه مطلوب على ذمة قضية مخدرات بقصد الاتجار ومحكوم بالحبس لمدة 90 عاما وانه الشخص الذي كانوا يتابعونه منذ فترة وهو من مواليد 1975 ويعمل تاجر سيارات فارهة وبخور وعطورات غالية الثمن ولديه اكثر من 12 سيارة فارهة يقوم بالاتجار بها وأحيل الى جهات تنفيذ الأحكام.