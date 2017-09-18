هاني الظفيري ـ محمد الجلاهمة

انطلقت يوم أمس الأول حملات جديدة لقطاع الأمن العام بتعليمات من وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري لحفظ الأمن وللاستمرار في متابعة مخالفي القانون من المطلوبين، وعليه أمر رجال دوريات محافظة الجهراء بإشراف مباشر من وكيل قطاع الأمن العام بالإنابة اللواء ابراهيم الطراح وتنفيذ اللواء علي ماضي ومساعده العميد علي الحيمر بضبط عدد من المطلوبين منهم مواطن مدين بمبلغ 1000 دينار، وآخر بـ 20 ألف دينار ومواطن بـ 58 ألف دينار، كما تمت إحالة العديد من الوافدين لقانون الإقامة، بالإضافة الى عدم حملهم أي اثبات وتم رفع تقرير بالواقعة.

محافظة مبارك الكبير اسفر الانتشار الأمني عن ضبط وافد من الجنسية الآسيوية خلال دخوله الى نقطة تفتيش وتبين بعد الاستعلام عنه أنه مطلوب للحبس 30 يوما، وعليه تمت إحالة الشخص إلى جهة الاختصاص كما أردف المصدر بأن رجال أمن مبارك الكبير قاموا بتوقيف 47 وافدا من مختلف الجنسيات لمخالفتهم قانون الإقامة وعدم حملهم الاثبات، كما تم ضبط 3 مواطنين مطلوبين بمبالغ مالية وأحيلوا إلى جهة الاختصاص، كما تم ضبط مواطن على طريق الفحيحيل السريع وبحوزته 126 حبة مخدرة، بالإضافة إلى 27 حبة أخرى و7 حبات متنوعة، وتبين ان الشخص مطلوب للتنفيذ الجنائي وأمر مدير الأمن اللواء فؤاد الأثري برفع تقرير.

وإلى محافظة حولي فقد تمت إحالة 9 وافدين إلى الإبعاد بعد ضبطهم في مناطق مختلفة لمخالفتهم قانون الإقامة بأمر من اللواء عابدين العابدين، ومن جانب آخر فقد أحال رجال أمن العاصمة بقيادة العقيد ناصر العدواني ومدير العمليات العقيد نايف الحجرف 3 مواطنين مطلوبين وخمس أشخاص لا يحملون أي اثبات وتم تحرير 28 مخالفة ووافدين من العمالة السائبة.

أما في محافظة الأحمدي فقد أمر العميد عبدالله سفاح بإحالة 3 مواطنين مطلوبين منهم مطلوب بإلغاء القبض للحبس لمدة شهر، كما تم ضبط وافد من الجنسية الإيرانية وآخر مواطن عثر معهم 134 حبة مخدرة، وكمية من الحشيش وقنينتين من الخمر المحلي.

وفي محافظة الفروانية قام اللواء ركن صالح مطر بإحالة 23 وافدا من مختلف الجنسيات لمخالفتهم القانون بالإضافة الى 4 مواطنين مطلوبين.

من جهة اخرى، بناء على التعليمات والأوامر الثابتة بشأن التواجد والانتشار الأمني، أجرى رجال أمن قيادة الفردوس جولة تفقدية أسبوعية معتادة شملت بعض الأماكن في منطقة جليب الشيوخ ومنطقة العارضية الحرفية تخللها بعض نقاط التفتيش السريعة وأسفرت عن ضبط عدد 19 شخصا من ضمنهم 5 رجال بتهمة مدين و10 رجال و4 نساء لا يحملن اي إثبات وتم تحرير 12 مخالفة مرورية.