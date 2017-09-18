عبدالله قنيص

تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط 3 إناث يمارسن أعمالا منافية للآداب، وكانت معلومات قد وردت للمباحث عن قيام شبكة يديرها آسيويون لممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية وتضم نساء وفتيات يحملن سمة دخول عمل أهلي.

وبناء على تلك المعلومات تم تكثيف التحريات وبعد التأكد من صحتها تم اخذ الإجراء القانوني وضبطهن في مسكنهن وإحالتهن إلى الجهات المختصة.

وقالت الإدارة إن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ستكون بالمرصاد لمثل هذه التصرفات الدخيلة على المجتمع واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإبعادهم عن البلاد.