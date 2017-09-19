اعترف برفضه زبونات جديدات وتهم المواقعة بالإكراه

محمد الجلاهمة

أنهى رجال المباحث الجنائية نشاط مشعوذ كان يجبر بعض النسوة على ممارسة العلاقة المحرمة مقابل فك السحر المزعوم، ولم يكتف بذلك، بل كان يعمد إلى تصوير ضحاياه وهو يمارس الجنس معهن ثم يقوم بابتزازهن وأخذ كل ما بحوزتهن من مبالغ مالية، لدرجة ان احدى السيدات أفلست بعد استيلائه على أموالها.

وتحفظ رجال المباحث على هاتف الوافد والذي كان يحوي أفلاما مخلة لضحاياه، وجار احالة المتهم إلى النيابة بتهم متعلقة بالسحر والشعوذة والمواقعة بالإكراه والابتزاز وغيرها من الجرائم.

وبحسب مصدر امني، فقد تلقت إدارة البحث الجنائي شكوى بشأن الساحر الهندي الجنسية بأنه يستغل خضوع زبائنه له بكل ما يطلبه من طلبات غير مشروعة، بل وصل به الأمر الى أن يمارس معهن الرذيلة مقابل أن يفك السحر أو يربط سحر لمن يردن، وعقب ذلك يقوم بتصوير الزبونة ثم يبدأ رحلة ابتزازها، وتم عمل مزيد من التحريات تحت إشراف مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمد الشرهان وأكدت التحريات أن هناك العديد من المتعاملات معه رضخن لمطالبه وأغلبهن كبار في السن حتى وصلت احداهن للإفلاس.

وأضاف المصدر انه تم تشكيل فرقة مراقبة ومتابعة لتحركات الساحر ومعرفة زبائنه واللاتي جميعهن من النساء، وتم إرسال مصدر نسائي تابع للمباحث بعد اخذ إذن من النيابة واطلاعها على التحريات والمعلومات، وتم تزويد مصدر المباحث بكاميرات مخفية، حيث دخلت على الساحر الذي قام بالتعرف على طلبها وبدأ بممارسة طقوسه المعتادة وبهذه الأثناء تمت مداهمة شقة الساحر وعثر على هاتفه وكمبيوتر لوحي حفظ عليه تسجيلات للعديد من المقاطع المصورة الخلاعية، وبمواجهته اقر واعترف بما يقوم به من استغلال لزبوناته واعترف بأنه تشبع من الزبائن وصار يرفض الجدد منهن.